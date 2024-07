Hamas-Kommandeur Salama bei Luftangriff getötet

War für Raketenangriffe verantwortlich

Seit 2016 habe Salama die Khan-Yunis-Brigade (benannt nach der Stadt gleichen Namens im Gazastreifen, Anm.) befehligt. In dieser Eigenschaft sei er verantwortlich gewesen für die Raketenangriffe, die die Hamas in all den Jahren von Khan Yunis aus auf Israel durchgeführt habe, heißt es. Seine Ausschaltung würde die militärischen Fähigkeiten der Hamas ernsthaft beeinträchtigen, so die Armee.