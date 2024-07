SMS-Masche erlebt gerade wieder eine Hochphase

„Immer die eigenen Kinder kontaktieren“

Sie setzen darauf, dass sie ihre Opfer binnen Stunden nach der ersten SMS schon übers Ohr hauen. „Es ist in diesen Fällen immer ratsam, die eigenen Kinder auf der bisher bekannten Nummer zu kontaktieren. Reagieren die nicht gleich, ist das noch kein Grund zur Panik.“, so Kaltenegger. Bleibt es still, kann man auch die Polizei kontaktieren.