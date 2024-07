Schmelzofen-Mord: Kennt Österreicher neue Details?

Der Stahlunternehmer war am 1. Juli vom Obersten Gericht in Rom wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hielt sich in den vergangenen Tagen in Spanien auf. Vermutet wird, dass er auf Druck seiner Frau, mit der er einen neunjährigen Sohn hat, beschloss, von Spanien in seine Villa nach Soiano in der Provinz Brescia zurückzukehren; dort wurde er am Donnerstag gefasst.