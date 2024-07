Schwere Unwetter machen Niederösterreich unsicher

Unwetterbedingte Feuerwehreinsätze gab es in der Folge auch im Waldviertel. Die Helfer rückten etwa in Groß-Siegharts und Dietmanns (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya), in Allentsteig und Göpfrtz a. d. Wild (Bezirk Zwettl) sowie in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) aus.