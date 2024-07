Die Hagelkörner werden in Europa immer größer

Doppelt so viele Hagelunwetter in Österreich

Pieter Groenemeijer von ESSL berichtete im Ö1-Morgenjournal, dass die Zunahme der starken Hagelunwetter vor allem im Alpenraum beobachtet wurde. Demnach sei in Norditalien die Wahrscheinlichkeit für Hagelkörner mit fünf Zentimeter Durchmesser um 300 Prozent größer als vor 1990. In Österreich habe sich die Zahl der Hagelunwetter laut Groenemeijer verdoppelt, dies sei vor allem im Süden des Landes zu beobachten. Die Zunahme an Hagelunwetter in Europa habe mit den wärmeren Meerestemperaturen im Mittelmeer zu tun, berichtete Ö1. Durch das Verdunsten gelange mehr Energie in die Atmosphäre, die in Gewitterwolken aufsteigt und für starke Aufwinde sorge. „Je stärker der Aufwind ist, desto größer kann der Hagel werden“, sagte Groenemeijer in Ö1.