Venedig verdoppelt Tagesgebühr ab nächstem Jahr

An 29 Tagen wurde heuer Eintritt in Venedig verlangt – der weltweit erste Tests mit einer Gebühr für Tagesbesucher geht an diesem Wochenende nach zu Ende. Im nächsten Jahr werden die Tarife angepasst. Es werde ein „Grundtarif“ gelten, erklärte der für die Finanzen zuständige Stadtrat Michele Zuin in der Lokalzeitung „Il Gazzettino“.