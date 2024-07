Baum riss Waldarbeiter (38) mit – schwer verletzt

Mit Hand in Presse geraten

Es war leider nicht der einzige Arbeitsunfall an diesem Donnerstag in Oberösterreich. Denn schon am Vormittag, gegen 8.30 Uhr, wurde ein Arbeiter (30) aus Ohlsdorf mit schweren Verletzungen ins UKH nach Linz geflogen. Der Mann wollte ein Werkstück aus einer geöffneten Presse ziehen, als diese plötzlich automatisch schloss und die linke Hand des Arbeiters einklemmte. Ein Kollege betätigte sofort den Notschalter zum Öffnen der Presse.