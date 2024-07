Flutwelle drückt Arbeiter in Rohrleitung: Tot

Ein schrecklicher Arbeitsunfall in einem Kanalsystem in Oberwaltersdorf (NÖ) hat am Mittwoch ein Todesopfer gefordert. Polizeiangaben zufolge hatte sich ein Abdichtungsballon gelöst. Ein Arbeiter wurde von dem Gegenstand und nachströmendem Wasser erfasst und in ein 100 Meter langes Rohr gedrückt. Der Arbeiter erlag seinen Verletzungen.