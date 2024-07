Blitzmeister! SAK-Talente feierten als erster Klub

Die SAK Amateure waren diese Saison in der 2. Klasse D so richtig in Eile. Schon am 8. Mai hatten sich die Talente zum allerersten Meister der abgelaufenen Saison im Kärntner Unterhaus gekrönt. In der ausschließlich aus B-Teams bestehenden Meisterschaft lag man schon in der Winterpause zehn Zähler vorne – und brachte neun Punkte vor ATSV Wolfsberg schließlich ins Ziel. „Der Herbst war überragend, dann sind sechs Spieler zur Ersten gewechselt – und trotzdem hat’s geklappt“, freut sich Trainer Herwig Hobisch.