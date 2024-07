Verlieren Olympia-Sportler ihr Trainingszentrum?

Am 4. Juli flatterte ein kurzes Anwaltsschreiben in die Räume des Wiener Ruderverbandes (WRV). Inhalt: Die Vienna City Wildwasser GmbH kündigt den Mietvertrag. Binnen Jahresfrist muss das Wassersportzentrum in Aspern samt Booten und Trainingsmaterial geräumt sein.



Für WRV-Präsident Andreas Kral ist eine Katastrophe: „Die Trainingsstrecke an der Neuen Donaus ist absolut alternativlos und einzigartig in Österreich. Hier wird jeden Tag hart trainiert.“