Langer Stau nach Motorradunfall im Pfänder

In Geduld üben mussten sich Pkw- und Lkw-Lenker, die am Mittwoch gegen 11.30 Uhr durch den Pfänder fahren wollten. Dort war ein 62-jähriger Motorradlenker verunglückt, der in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs gewesen war. Bei einem Überholmanöver hatte der Biker mehrere Schrammbords der linken Tunnelwand gestreift und war gestürzt. Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu, die zunächst vor Ort und später im Landeskrankenhaus Bregenz versorgt wurdenhr