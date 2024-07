Ländle-Windräder sollen im Osten Strom erzeugen

Während man im Osten also schon längst in der Umsetzungsphase ist, gibt es in Vorarlberg noch keine konkreten Pläne für Windenergie. Am weitesten gediehen ist ein Projekt auf der Alpe Rauz am Arlberg – doch auch dieses Vorhaben wird vorrangig nicht von Vorarlbergern betrieben, sondern von den Eigentümern in Liechtenstein. Immerhin sind die Illwerke mittlerweile dort mit an Bord.