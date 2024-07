TikTok-Star Lena Mantler: „Ich wurde vergewaltigt“

Hintergrund: Lisa und Lena Mantler starteten 2015 mit Tanzvideos auf Videoplattform Musical.ly, aus der TikTok hervorging, und gewannen über die Jahre 13,5 Millionen Follower. Sie waren und sind in Deutschland so populär, dass sie auch immer wieder gemeinsam in TV-Shows auftraten. Im August 2023 gaben die beiden bekannt, dass Lena den Kanal alleine weiterführt.