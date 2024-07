Traumtor-Kopie: Yamal machte es bei EM ‘23 genauso

Alles kein Scherz! Wir sprechen von der U17-Europameisterschaft im Jahr 2023, die Halbfinalpartie lautete Spanien gegen Frankreich. Und tatsächlich eroberte Yamal, damals noch 15 Jahre jung, auf Halbrechts den Ball, tänzelt ein paar Schritte nach innen, richtete sich den Ball per Außenrist-Tipper schussbereit her und – erraten! – schlenzte die Wuchtel von knapp außerhalb des Strafraums äußerst sehenswert ins lange Kreuzeck. Ein Hammertor. Genau, wie er es am gestrigen Dienstag bei der „großen“ EM wieder tat. Beweis gefällt? Bitte sehr, veröffentlicht von der UEFA selbst: