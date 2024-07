Jungstar Yamal zu Franzose Rabiot: „Sprich jetzt!“

Traumtor

Und das „Wunderkind“ lieferte am Dienstagabend ab. Yamal legte sich den Ball gut 20 Meter vom Tor entfernt zurecht und schlenzte ihn via Innenstange in die Maschen. Mit nicht einmal 17 Jahren erzielte das Barca-Juwel sein erstes EM-Tor, das war zuvor noch keinem Spieler gelungen. „Spricht jetzt“, sagte er nach dem Spiel in die Kamera. Eine Botschaft an Rabiot – hier zu sehen im Video: