Verletzungsschock im Bullen-Trainingslager

Im elftägigen Trainingscamp stehen zwei weitere Testspiele (13. Juli gegen Sparta Prag, 17. Juli gegen Rijeka) an. Am 20. Juli findet zudem ein Probekick gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday in der Red Bull Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ernst wird es für den Bundesliga-Vizemeister erstmals am 26. Juli. In der ersten ÖFB-Cup-Runde geht es nach Dornbirn.