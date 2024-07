Peps Arbeit beginnt erste Früchte zu tragen

Um in Zukunft dieses hohe Tempo über die vollen 90 Minuten gehen zu können, möchte Lijnders beim anstehenden Trainingslager in Saalfelden die Kicker weiter fordern. In den beiden Testspielen gegen Sparta Prag und Rijeka will er die Spieler wenn möglich länger spielen lassen. „Bisher hatten sie zweimal 45 Minuten, vielleicht können wir auf 60 erhöhen. Der Körper passt sich an unseren Spielstil an. Hoffentlich wird es dadurch leichter“, hofft Lijnders auf eine Steigerung der Fitness.