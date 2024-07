Diese Athleten gehen für Österreich auf Gold-Jagd

Am Dienstag hat das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) das finale Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris bekanntgegeben. Insgesamt 80 Athletinnen und Athleten werden Österreich in Frankreich vertreten. Ein weiterer Platz könnte in zwei Tagen dazu kommen. Im Aufgebot sind durchaus einige Medaillen-Hoffnungen. Auch die Fahnenträger stehen fest.