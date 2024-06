Nächster Triumph für Speer-Heldin Vicky Hudson!

Trainer verblüfft

Trainer Gregor Högler war sogar verblüfft: „Damit hatte ich heute nicht gerechnet. Wir hatten bis zuletzt weiter trainiert und auf den Wettkampf kaum Rücksicht genommen.“ Aber es kam so, wie es Hudson in dieser Saison schon ein paarmal angekündigt hatte: „Wenn ich einen Wurf richtig treffe, ist alles möglich.“ So auch in Finnland, dem Mekka des Speerwurfs.