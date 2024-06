Olympia-Hoffnung: „Habe das Recht, auch zu pokern“

Wie schaut dein Programm bei Olympia aus?

Ich werde im Omnium an den Start gehen, einem kleinen Mehrkampf mit vier Disziplinen. Es beginnt mit einem Scratch. Dabei geht es darum, als Erster ins Ziel zu kommen und dafür am meisten Punkte zu sammeln. Anschließend gibt es das Temporennen. Dort gibt es insgesamt 36 Wertungssprints, also jede Runde einen. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt die Disziplin. Das heißt, da muss man schauen, wann man seine Kräfte einsetzt, oder man sie lieber spart, weil man kann natürlich nicht alle 36 Sprints gewinnen. Anschließend folgt das Ausscheidungsrennen, wo alle 30 Sekunden einer der 22 Fahrer eliminiert wird. Für uns Fahrer ist das mit sehr viel Stress verbunden. In diesen drei Disziplinen sammelt man für jede Platzierung Punkte, mit denen man dann ins letzte Punkterennen startet. Das sind nochmal 25 Kilometer mit zehn Wertungssprints und da wird dann final um die Plätze gekämpft. Man kann durchaus den ein oder anderen Platz noch korrigieren, aber das Klassement wird nicht mehr extrem verändert. Denn, wenn man in den ersten Bewerben schlecht war, kann man durch ein gutes Punkterennen auch nicht mehr gewinnen. Es geht darum, dass man relativ konstant in allen Bewerben sein muss.