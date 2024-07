Sieht so die Zukunft des Munitionskaufs aus?

Mit 120,5 Waffen pro 100 Einwohner (siehe Grafik unten) sind die USA das Land mit der höchsten Waffendichte weltweit und das einzige mit mehr Schusswaffen in zivilem Besitz als Menschen – bei knapp 335 Millionen Einwohnern will das etwas heißen. Laut einem aktuellen Report von Pew Research lebt jeder vierte US-Amerikaner in einem Haushalt mit einer Waffe, jeder Dritte besitzt sogar selbst eine.