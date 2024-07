LIVE ab 21 Uhr: Spanien muss gegen Frankreich ran

„Ich bin ein Trainer, der defensiv denkt!“

„Ich bin ein Trainer, der defensiv denkt“, verteidigte sich Didier Deschamps, der schon als Spieler und Trainer Weltmeister wurde, dem der EM-Titel als Trainer aber noch fehlt. Die Kritik am teils bieder-pragmatischen Fußball prallt an dem 55-Jährigen jedenfalls wieder ab. Schön war auch schon kein Prädikat beim WM-Triumph 2018 zwei Jahre nach dem verlorenen EM-Finale daheim. Diesmal soll auch dieser Titel noch her, Final-Gegner wären England oder die Niederlande – gegen „Oranje“ hatte Frankreich in der Gruppenphase 0:0 gespielt.“