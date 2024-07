„Es ist schon fast wie bei einer Familie“

Das ist jetzt anders. Denn in dieser Spielzeit war der Trainer von Anfang an in die Kaderplanung involviert, konnte seine Handschrift vom ersten Training an auf den Platz bringen. Und das tat er, Bregenz hat sich stark verändert. Nicht nur personell, sondern auch vom Auftreten her – der starke Test am vergangenen Samstag gegen Altach dient da als bestes Beispiel. Der 69-jährige Trainer weiß genau, was er tut. Und fordert. Und was die Spieler brauchen. „Spaß als allererstes“, weiß „Sir Regi“, wie er in Bregenz schon bei seiner ersten Amtszeit vor gut 20 Jahren liebevoll genannt wurde, „wenn die Spieler den nicht haben, ist es sehr schwer, erfolgreich zu sein.“