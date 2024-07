Neue Pädagogen für die Ländle-Schulen

Angesichts der Personalengpässe an den Vorarlberger Schulen ist jede neue Lehrerin und jeder neue Lehrer eine gute Nachricht für das Bildungssystem. Heuer haben 128 Jungpädagogen an der PHV in Feldkirch ihren Abschluss gemacht – das ist ein ordentlicher Wert. 71 Absolventen haben den Bachelor und 19 den Master zum Lehramt „Primarstufe“ sowie 17 den Bachelor zum Lehramt „Sekundarstufe Berufsbildung“ gemacht, 21 haben das Studium „Elementarpädagogik – Frühe Bildung“ durchlaufen.