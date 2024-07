Obama(s) for President

Joe Biden, 81, hatte sich schon in seinem ersten US-Präsidentschaftswahlkampf nicht immer als aufgewecktes Kerlchen präsentiert. „Sleepy Joe“, schläfriger Joe, nannte ihn Donald Trump, 78. Nach der ersten TV-Konfrontation mit Trump, Auftakt zum zweiten großen Showdown der Beiden um das Weiße Haus, liegen selbst bei Bidens größten Befürwortern unter den Demokraten die Nerven blank: Der US-Präsident wirkte wie ferngesteuert und erklärte seine Verfassung mit zwei Fernreisen, auf denen er 100 Zeitzonen überquert hätte. Er wäre fast eingeschlafen, gestand er. Wohl mit ein Grund, warum 60 Prozent der Zuseher in Trump den klaren Sieger sahen. Und nur 19 Prozent in Biden.