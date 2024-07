Erst nach 28 Jahren über Tod des Vaters informiert

Nein, Wilfried K. war sicher kein vorbildlicher Vater. Zeitlebens verweigerte er jeglichen Kontakt zu seinem Sohn Andreas M. Der bemühte sich viele Jahre lang nur umso intensiver darum. Immer wieder ließ der Sohn den Vater über die Wiener MA 11 als zuständige Fürsorgestelle wissen, dass er ihn kennenlernen will. Die Antwort war Schweigen. Nun ist klar, warum: Der zuständige Notar in Währing ließ Andreas M. nicht wissen, dass sein Vater 1996 starb und in einem Armengrab am Zentralfriedhof bestattet wurde.