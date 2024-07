HPV-Impfung: Gynäkologen versinken im Zettelchaos

Michael Adomeit, Impfreferent der steirischen Ärztekammer, kann die Aufregung nicht verstehen: „An der kostenlosen Impfaktion hat sich in der Steiermark in den letzten 25 Jahren nichts geändert. Die Kompetenzen wurden auf die einzelnen Bundesländer übertragen. Der Aufwand in der Steiermark hält sich im Vergleich zu anderen Bundesländern in Grenzen. Und ohne Dokumentation kann nicht nachvollzogen werden, wer was wann bekommen hat. Und Ärzte würden ihr Geld nicht bekommen.“ Dass den Frauenärzten die Zettelwirtschaft ein Dorn im Auge ist, kommentiert Adomeit so: „Wieso sollten wir extra für die Steiermark ein neues System aufstellen und zusätzliches Geld ausgeben, wenn es in den nächsten Jahren ohnehin ein bundesweites geben wird. Ich vermute, die Sorge beruht eher darauf, dass die Gynäkologen mit einem kostenfreien Impfkonzept noch keine Berührung gehabt haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das ändert.“