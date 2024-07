„Total skurril!“ Nagelsmann fordert Regel-Reform

„Ich versuche schon seit Jahren, in allen möglichen Schiedsrichtersichtungen mit reinzubringen, warum man bei keiner Handspielsituation bewertet, was aus der Aktion wird“, betont Nagelsmann nach dem Spiel gegenüber der ARD. „Wenn Jamal das Ding in den Mittelrang schießt, dann will ich dafür keinen Elfmeter.“