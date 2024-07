Sturms Musterschüler hatte nur Fünfer im Zeugnis

„Und natürlich hat auch die Chance, in der Champions League zu spielen, eine Rolle gespielt“, schmunzelt der Mittelfeldmann, der ein gutes Deutsch spricht. „Ich habe es schon in der Schule gelernt.“ Wo der U21-Teamspieler ein Musterschüler war. „Ich habe lauter Fünfer gehabt. Bei uns in Kroatien ist das aber wie bei euch die Einser.“