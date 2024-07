Meinl-Reisinger will für NEOS Finanzministerium

Ministerlisten kursieren bereits

Jedenfalls werden sich die NEOS in etwaigen Koalitionsverhandlungen nicht mit dem Bildungsministerium abspeisen lassen. Offensichtlich kursierten bereits Ministerlisten unter Funktionären in der ÖVP und der SPÖ, die den NEOS das Bildungsministerium zuschreiben – „was ich ja schon recht originell finde, dass es da jetzt schon darum geht, die Posten zu verteilen“. Zwar wäre das Bildungsressort „zu Recht“ bei den NEOS gut aufgehoben, „aber darüber hinaus können wir mehr – und im Bereich Budgetsanierung oder Entlastung der Menschen haben wir ganz offensichtlich als Einzige den Mut, Dinge anzusprechen und dann auch das umzusetzen, was notwendig ist“. Den Pinken gehe es nicht darum, „mitspielen zu dürfen, sondern um wirkliche Reformen. Dafür haben wir uns gegründet“, so Meinl-Reisinger: „Ich gehe nicht in den Wahlkampf und sage: Super, ich werde jetzt der kuschelige Juniorpartner.“