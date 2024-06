Christina Applegate: Schwere Depression wegen MS

Berühmteste „Dumpfbacke“

Der Hollywood-Star leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht. Applegate ist seit 2011 Mutter. In den 1990er-Jahren war sie in der TV-Serie „Eine schrecklich nette Familie“ als Kelly Bundy mit dem Spitznamen „Dumpfbacke“ in Deutschland bekannt.