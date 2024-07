Heftiger S-Link-Streit bei Halleiner Bürgerdialog

Mit einem lauten „Buh“ empfing ein Kritiker den S-Link-Chef Stefan Knittel am Mittwochabend in Hallein. Knittel stellte sich in der Volksschule Neualm 300 Teilnehmern eines Bürgerdialogs. Neue Pläne, wonach die Trasse zu nah am Halleiner Ortsteil vorbeiführt, sorgten dort im Vorfeld für Ärger. Die „Krone“ berichtete. Den Tränen nahe war Kastenhofbauer Josef Lindenthaler bei seiner wütenden Wortmeldung. Im Vorfeld hätten Projektgegner verbreitet, dass er sich auf einen Deal mit dem S-Link eingelassen hätte, worauf der Bauer angeblich persönlich mehrfach verbal attackiert wurde.