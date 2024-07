Streit um S-Link: Neue Pläne ärgern Neualmer

Die S-Link-Projektgesellschaft hat am Mittwochabend zu einer neuerlichen Dialogveranstaltung in Hallein geladen. Im Ortsteil Neualm sorgten neue Pläne der Trassenführung für Ärger – Ängste, dass die neue Bahn zu nahe am dicht besiedelten Stadtteil vorbeiführen würde und ein Spielplatz weichen müsse, haben schon im Vorfeld zu einer breiten Anti-S-Link-Bewegung geführt.