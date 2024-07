Schwarz ernüchtert: „Rennfahren ist ganz weit weg“

„Im Slalom ist Gold eher möglich als im Riesentorlauf!“

Ein großes Ziel ist die Heim-WM 2025 in Saalbach. Obwohl er versuche „alles, was die WM betrifft, so lange wie möglich von mir wegzuhalten“, sei das Großereignis bereits im Kopf drinnen. „Das Ziel ist natürlich Edelmetall“, hielt Feller fest. „Im Slalom ist Gold eher möglich als im Riesentorlauf“, sagte er im Wissen, dass RTL-Dominator Marco Odermatt klarer Favorit ist. Was den Slalom betrifft, werde es überhaupt schwierig werden, angesichts der teaminternen Konkurrenz einen Startplatz zu ergattern, meinte Johannes Strolz. „Es wird schon super Ergebnisse brauchen“, sagte der Vorarlberger, der im Slalom an seiner Konstanz arbeiten will.