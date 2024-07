„Böswillige“ UEFA: Neuer Wirbel um „Skandal-Jubel“

In der Türkei schlugen ihre Worte und die angekündigte Untersuchung der UEFA hohe Wellen. „Wir verurteilen die politisch motivierten Reaktionen auf die Verwendung eines historischen und kulturellen Symbols in einer Weise, die niemanden während der Feier bei einer Sportveranstaltung anspricht“, legt das türkische Außenministerium nach. Zudem wurde am Mittwoch der deutsche Botschafter in der Türkei einbestellt, wie die „dpa“ berichtet.