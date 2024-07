Nach Wolfsgruß-Skandal: „Fußball wird missbraucht“

Demiral traf in Leipzig bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Um den Einzug ins Halbfinale spielt die Türkei am Samstag in Berlin gegen die Niederlande. Via X verbreitete Demiral noch vor der Pressekonferenz ein Foto des Wolfsgruß-Jubels und schrieb dazu: „Glücklich derjenige, der sich als Türke bezeichnet“ – ein berühmtes Zitat des Begründers der Republik Türkei, Kemal Atatürk. „Das zeigt, dass er ein politisches Statement setzen will und den Fußball dafür missbraucht“, sagte der Autor Burak Yilmaz der ARD-„Sportschau“.