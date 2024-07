Neu bei ANKER: „Brot-Zwerge“ der Bäckerei Gragger

Neu in ausgewählten Filialen

Deswegen hat sich Ankerbrot entschieden in ausgewählten Wiener ANKER-Filialen, zusammen mit der Holzofenbäckerei Gragger, drei Sauerteig „Brot-Zwerge“ anzubieten. Jeder dieser „Brot-Zwerge“ wird mit Liebe und Leidenschaft in der Holzofenbäckerei Gragger von Hand geformt, besteht zu 100 Prozent aus biologischen Zutaten, ist auch für Veganer geeignet und bis einschließlich 21. Juli zum Einführungspreis von 2,90 Euro erhältlich.