Große Leere nach dem bitteren Aus bei der EURO

Es will einfach nicht sein. Kaum zu beschreibender Frust. So viele Stärken, so viel Mut, so viel Freude. Dennoch zerplatzte Österreichs Traum vom erstmaligen EURO-Viertelfinale. Frühe Tore hatten sich in den letzten Monaten als Markenzeichen von Rot-Weiß-Rot herauskristallisiert, gestern schlug es erneut früh ein. Leider im eigenen Tor. Deprimierend. Der Anfang eines bitteren Abends nach 57 Sekunden.