„Unglaubliche Parade“ ließ ÖFB-Träume platzen

Wenig später war das 1:2 von Österreichs Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale besiegelt. „Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Kopfball reingeht, dass wir dann in der Verlängerung gewonnen hätten“, sagte Teamchef Ralf Rangnick am Dienstag in Leipzig und fühlte sich sogar an Gordon Banks erinnert.