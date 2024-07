„Fürchterlich! An Tragik nicht zu überbieten“

„Wertloses Tor“

In der Tat war es spätestens nach dem 2:0 für die Türken nur noch ein Spiel auf ein Tor. Auf das türkische. „Sie haben sich in jeden Ball geworfen, ein, zwei Entlastungsangriffe gehabt“, so Gregoritsch. Viel mehr war‘s aber tatsächlich nicht, was die Türkei zu bieten hatte. Selbstkritik? „Ja, wir hätten sicher die eine oder andere Chance nützen müssen. Haben wir leider nicht gemacht. Daher ist das heute – gemessen an unserer Entwicklung in den letzten beiden Jahren – der schlimmstmögliche Weg auszuscheiden.“