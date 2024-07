Rangnick: „Fühlt sich sinnlos und unverdient an!“

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich): „Wenn man sieht, was wir heute alles in dieses Spiel investiert haben und wie viele Torchancen wir ausgelassen haben, dann fühlt sich das Ganze schon ziemlich grotesk und surreal an. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft gewonnen hat, die über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft war. Aber darum geht es im Play-off nicht. Im Play-off geht es darum, Spiele zu entscheiden. Der einzige Vorwurf ist, dass wir zu wenige Tore gemacht haben und dass wir zweimal bei Standards nicht gut verteidigt haben. Wir wussten, dass die Türken große, kopfballstarke Spieler haben, aber trotzdem haben wir den Anspruch, dass wir solche Situationen besser verteidigen. Das erste war ein halbes Eigentor, als der Ball hinten durchrutscht. Beim zweiten Tor hatten wir unsere kopfballstärksten Spieler genau in dem Bereich. Ab dem Moment war es dann noch schwerer. Nach dem 2:1 hatten wir noch so viele Riesen-Möglichkeiten und in der letzten Sekunde des Spiels, wie der Torwart den Ball da hält, war unglaublich. Nach dem 2:1 haben die Türken nur noch mit Mann und Maus verteidigt. Ich kann es eigentlich selber noch nicht glauben, dass wir morgen tatsächlich die Heimreise antreten sollen. Es fühlt sich sinnlos und unverdient an. Keinen Vorwurf an die Mannschaft, wir haben es gut gemacht. Auch heute. Uns hat das nötige Glück gefehlt. Wenn das Spiel in die Verlängerung gegangen wäre, dann hätten wir gewonnen.“