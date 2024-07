Kremser Fachhochschule bekommt einen neuen Namen

Ein Studiengang, 45 Studierende und fünf Mitarbeiter – was vor 30 Jahren als kleine Bildungseinrichtung in Krems begonnen hat, hat sich mittlerweile zu einer international angesehenen Hochschule etabliert, die nun sogar für den FH-Begriff zu groß geworden ist. Heute studieren über 3000 Wissbegierige am IMC Krems, zur Auswahl stehen 28 Bachelor- und Master-Studiengänge. Und auch das fünfköpfige Team wuchs. Über 350 Mitarbeiter halten den Betrieb am Laufen.