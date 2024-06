Heimische Hochschule erzielt Top-Ergebnis

International hoch im Kurs

Blickt man auf das aktuelle Ranking, kann sich das IMC Krems sehen lassen. Bereits zum dritten Mal erreichte die Fachhochschule Stufe 4 und ist somit auf dem gleichen Level wie beispielsweise die Antwerp Management School in Belgien und des Drake University Zimpleman College of Business in den USA. Sonstige österreichische Hochschulen – abgesehen von der FH Wien (Level 3) – sind nicht vertreten. „Das Rating zeigt, dass unsere Studierenden unsere Visionen und Initiativen hoch bewerten und schätzen“, freut sich da auch Martin Waiguny, akademischer Leiter des IMC Krems.