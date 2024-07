Slowakei löst öffentlich-rechtlichen Sender auf

Erst am Sonntag hatte Präsident Peter Pellegrini das von der linksnationalen Regierungsmehrheit im Parlament beschlossene STVR-Gesetz unterzeichnet. Knapp vor Mitternacht wurde es dann eilig in der offiziellen Gesetzessammlung veröffentlicht. Damit war in letzter Minute die Voraussetzung dafür erfüllt, dass es wie geplant am Montag in Kraft treten konnte.