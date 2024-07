Landes-Millionen: „99,8 Prozent kamen ÖVP zugute“

ÖVP spricht von „parteipolitischen Geplänkel“

Am Tag der Präsentation des Landesrechnungshof-Berichtes reagierte auch die ÖVP: „Aus dem Bericht geht hervor, dass alle Zahlungsflüsse entsprechend dokumentiert und in Einklang stehen mit den Leitlinien der jeweiligen Unternehmen“, sagte VP-Klubobmann Jakob Wolf. „Was die Kritik der Opposition betrifft, verweise ich einerseits auf die durchdachte Kommunikationsstrategie der besagten Unternehmen und andererseits auf die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen des Prüfberichtes. Jeder, der zielgruppenspezifisch zum Beispiel explizit an die Landwirte kommunizieren will, wird sinnvollerweise Werbung in der Bauernzeitung schalten, weil sie letztlich das Medium ist, das an fast alle bäuerlichen Haushalte in Tirol in regelmäßigen Abständen zugestellt wird. Auch die Inseratenpreise sind, wie ein Tarifvergleich aufzeigt, absolut marktkonform“, betont der VP-Klubobmann.