Wilde Diskussionen bei Inseraten-Zoff im Landtag

„Vertrauen der Bürger zurückgewinnen heißt, die Landtagswahl so transparent wie möglich zu gestalten.“ Transparenz allein nütze nichts, wenn man - so wie die NEOS - Spenden in Millionenhöhe entgegennehme: „So ist keine unabhängige Politik möglich“, sagte Liste-Fritz-LA Markus Sint. „Es braucht ein Verbot von Parteispenden“, forderte FP-Chef Markus Abwerzger. Das Parteien-Förderungssystem sei sehr üppig ausgestaltet. Er regte eine Wahlkampfkosten-Obergrenze von einer Million Euro mittels Allparteienantrag an.