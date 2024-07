Afrikanische Schweinepest: Steiermark rüstet sich

Mit diesem Szenario hat am Montag eine zweitägige Übung zum Ausbruch der Tierseuche in der Steiermark und in Kärnten begonnen. Beteiligt sind auch Oberösterreich und Slowenien – im Ernstfall macht die Krankheit ja nicht an der Grenze halt. „Die afrikanische Schweinepest stellt keine Gefahr für Menschen dar, das ist wichtig zu betonen“, sagt Veterinärdirektor Peter Eckhardt. „Für Haus- und Wildschweine hat sie aber große Konsequenzen.“ Denn die Infektion ist tödlich für die Tiere.