Naturkatastrophen: „Das hat man nun davon!“

In den Kommentaren unter unserer Berichterstattung zu den Unwettern wurde heiß über mögliche Ursachen der nunmehr so häufig gewordenen Naturkatastrophen diskutiert. DerSagerAlexAUT ist etwa der Meinung, dass die sehr schwerwiegenden Eingriffe des Menschen in Bachläufe ursächlich für die Zustände sind. Hingegen sieht Life69 die Gründe eher in Land-, Forst-, Wasser- und Energiewirtschaft angesiedelt.