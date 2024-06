Muren, Hangrutsch: Bergort nach Unwetter isoliert

Unwetter haben in Norditalien für mehrere Rettungseinsätze gesorgt. Am kritischsten war die Lage im Aostatal, wo es in der Nacht auf Sonntag in mehreren Bergortschaften zu Überschwemmungen kam. Wegen des Überlaufens mehrerer Bäche und einiger Murgänge war die Ferienortschaft Cogne isoliert. In Cervinia blockierte ein Erdrutsch die Regionalstraße.