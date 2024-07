Frankreich gegen Belgien ab 18 Uhr LIVE

Remis gegen Polen kostete Platz eins

Frankreich erreichte, obwohl „Les Bleus“ in Bestbesetzung antraten, im letzten Spiel im oft als „Todesgruppe“ titulierten Pool D gegen Polen lediglich ein 1:1-Unentschieden und musste somit den Gruppensieg den Österreichern überlassen, die parallel dazu die Niederlande mit 3:2 besiegten. Belgien war wiederum als klarer Favorit in die Gruppe E gestartet, gewann aber lediglich gegen Gruppensieger Rumänien, verlor gegen die Slowakei und stand am Ende ebenso wie alle anderen Gruppengegner mit vier Punkten da. Im Endeffekt reichte die zweitbeste Tordifferenz zu ebendiesem Gruppenplatz.